Spurs mit Topscorer Pöltl unterliegen Sacramento

Siegeskorb von Nikola Jokic für Denver

Eine Niederlage hat es auch für die Brooklyn Nets, am Dienstag nächster Gegner San Antonios, gesetzt. Die New Yorker verloren 102:112 gegen Oklahoma City Thunder. Die Denver Nuggets erreichten mit einem 119:116 gegen Orlando Magic als zweites Team nach NBA-Leader Boston Celtics die Marke von 30 Saisonsiegen. Nikola Jokic schrieb mit 17 Punkten, 14 Assists und zehn Rebounds nicht nur zum 88. Mal in seiner Karriere dreifach zweistellig an, sondern traf bei 1,2 Sekunden Restspielzeit auch aus der Distanz zum Endstand.