Zwei Drittel der Spitalsärzte wollen kündigen

Und wohin wollen Ärzte wechseln?

Laut Umfrage strebt knapp die Hälfte (48 Prozent) eine Zukunft als niedergelassener Wahlarzt an, während sich nur 22 Prozent einen Posten als Kassenarzt vorstellen können. „Das öffentliche Gesundheitssystem wird für die Beschäftigten zunehmend unattraktiver. Die Kollegen haben es satt, Patienten wie am Fließband abfertigen zu müssen. Mehr Zeit für die Menschen - das ist das, was sich alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen wünschen“, sagt Ferenci. Dem Vizepräsidenten zufolge wäre das auch umsetzbar, denn „Personal ist genug da“. Schuld an der Personalnot sei der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) selbst. „Jeder Arbeitgeber, dem von seinen Mitarbeitern ein so verheerendes Zeugnis ausgestellt wird, muss sich überlegen, was er tun kann, um die Beschäftigten zu halten“, so Ferenci.