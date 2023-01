Bis zur Erschöpfung: Künstler bleiben 3 Tage wach

Waren Sie schon einmal drei Tage am Stück wach? Nein? Dann hätten Sie im Februar in der ARGEkultur die Gelegenheit dazu. Denn im Rahmen des überarbeiteten Veranstaltungsformats „Open Mind Frequently“ werden Künstler des Theaters der Mitte ein gewagtes Experiment starten. 53 Stunden werden sie nicht schlafen und sich der zunehmenden körperlichen Erschöpfung aussetzen. Hinterfragt wird dabei, welche Rollen Leistung, Überwachung und Erschöpfung in unserer heutigen Gesellschaft spielen. Zuschauen ist rund um die Uhr erlaubt. Wer dazwischen unbedingt ein Schläfchen braucht, kann dieses direkt vor Ort im mit Matratzen bestückten ARGE-Saal abhalten.