Vermisster Villacher in Italien tot aufgefunden

Aufgrund seiner Brieftasche konnte die Identität des Toten schnell geklärt werden. Die Polizei musste am Mittwoch die traurige Nachricht der Familie überbringen, die sich trotz der Trauer herzlich bei der mitfühlenden Polizei und den mitfühlenden Menschen in den sozialen Medien bedankt. „Die Polizei hat uns rund um die Uhr unterstützt und uns so viel Mitgefühl entgegenbracht. Auch in den sozialen Medien haben uns so viele Menschen ihre Hilfe angeboten. Danke dafür“, betont die Stieftochter.