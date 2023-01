Statt Chaos zu säen, pflanzt diese Familie Bäume!

Vorne weg! Der von der Familie Kovanda betriebene und jetzt vor der massiven Ausweitung stehende Schotterabbau ist ökologisch nicht unumstritten. Doch diese unvermeidbaren Wunden in der Natur werden durch vorbildliche Umweltmaßnahmen so gut als möglich „verheilt“. „Wir haben mit der Gemeinde einen sogenannten Generationenvertrag geschlossen, der die Renaturierung und Revitalisierung bereits abgebauter Areale vorsieht“, so der Chef des Traditionsunternehmens, Leopold Kovanda.