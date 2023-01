Sind die Wiener Messdaten nur heiße Luft?

Stadt Wien: „Halten strenge gesetzliche Vorgaben ein“

Auch der VCÖ bemängelt, dass es in der Messung der Wiener Luftgüte noch reichlich „Freiräume“ gebe - was Standorte und gemessene Werte angeht ebenso wie die Häufigkeit der Messungen. Die Stadt Wien freilich betont, man halte die „vielen und strengen gesetzlichen Vorgaben“ mit einem „erfreulicherweise sehr dichten Messnetz“ genau ein. MA-22-Experte Heinz Tizek verweist darauf, dass sich etwa Feinstaub ohnehin „über die ganze Stadt verteilt“. Das stimmt nur halb: Die zulässigen Grenzwerte wurden laut dem jüngsten Jahresbericht in der Lobau an drei Tagen überschritten, bei gleich drei anderen Stationen (in Favoriten, Ottakring und Liesing) an sieben Tagen.