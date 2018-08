Ein Jahr in Wien ist wie 183 Zigaretten rauchen

Das hat die European Federation for Transport and Environment (T&E), die Dachorganisation von nichtstaatlichen europäischen Organisationen aus dem nachhaltigen Verkehrsbereich, errechnet. Sie kombinierte im Rahmen einer Studie Tourismuszahlen und Echtzeit-Luftqualitätsdaten und erhob so die gesundheitlichen Auswirkungen bei Besuchen in den zehn bei Touristen beliebtesten europäischen Städten Amsterdam, Dublin, London, Paris, Prag, Rom, Mailand, Barcelona, Wien und Istanbul.