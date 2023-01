LH-Konferenz: Burgenland hat Vorsitz übernommen

Wien hat am Mittwochvormittag den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz an das Burgenland übergeben. Damit wird für die kommenden sechs Monate unter dem Motto „Sicherheit in bewegten Zeiten“ Hans Peter Doskozil an der Spitze des Gremiums stehen. Die Übergabe verlief im Rahmen eines Festaktes im Wiener Rathaus äußerst harmonisch.