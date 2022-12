Zwei Raubüberfälle mit einer Spielzeugpistole

Nach der Raub-Serie im Herbst in Salzburg erhebt die Staatsanwaltschaft nun die erste Anklage: Ein bislang gerichtlich unbescholtener Salzburger (33) mit psychischen Problemen muss sich vor Gericht verantworten. Demnach soll er zuerst am 28. September die Eni-Tankstelle in der Gabelsbergerstraße und am 10. Oktober die Volksbank-Filiale beim Kieselgebäude überfallen haben. Beide Male mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffe - einer Soft-Air-Waffe mit einem Licht-Laser-Modul.