Hemetsberger bester ÖSV-Läufer ++ Lokalmatador top

Im ersten Abtasten am Lauberhorn ist Stefan Rogentin am Dienstag der Schnellste gewesen. Auf der verkürzten Strecke aufgrund von 20 Zentimeter Neuschnee über Nacht, aber Sonnenschein fuhr der Schweizer im ersten Training für die Skiweltcup-Abfahrt in Wengen in 1:46,40 Sekunden Bestzeit. Als schnellster Österreicher kam Daniel Hemetsberger auf Rang sieben (+0,87 Sek.), Vincent Kriechmayr hielt sich noch zurück.