Im Seniorenheim in Lend explodieren Stromkosten

Das Haus für 41 Senioren, in dem auch Dienten und Taxenbach Zimmer zustehen, ist 20 Jahre nach dem Bau teils sanierungsbedürftig. Zuerst will man aber noch in eine Fotovoltaik-Anlage investieren, Stichwort hoher Stromverbrauch. „Es gibt ein Angebot um gut 95.000 Euro. Bei den aktuellen Strompreisen hätte sich die Investition nach drei, vier Jahren schon ausgezahlt“, verfolgt Höfelsauer einen Einsparungsplan. Info am Rande: Die Gaskosten im Heim haben sich „nur“ verdoppelt, von 20.000 auf 40.000 Euro.