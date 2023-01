Steirische Helfer retteten Leonie (14) das Leben

Es waren Szenen, die man nicht erleben will: „Meine Enkelin hat fast keine Luft mehr bekommen und war nahe am Atemstillstand“, schildert Johann Krische (64) der „Steirerkrone“ jene bangen Momente, die seine Familie am frühen Abend des 22. Dezember in Murau durchleben mussten. Enkelin Leonie (14) leidet seit drei Jahren an Knochenkrebs, ein Teil ihrer Lunge musste entfernt werden, sie schwebt beim kleinsten Zeichen von Atemnot in Lebensgefahr.