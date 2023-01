Marocchino: Der Kaffee mit der Nuss-Nougat-Creme

Der Marocchino ist eine Weiterentwicklung des historischen Turiner Heißgetränkes „Bicerin di Cabour“, was zu Deutsch etwa heißt: Becher (kleines Getränk) des Grafes Camillo Benso Cavour (1810-1861). Serviert wird der Marocchino immer in großen warmen Glastassen mit Kakao oder Nusscreme an der inneren Seite des Glases.