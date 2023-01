Wintererfrischung: Der Rote-Rüben-Apfelsalat

Rote Rüben sind reich an Mineralstoffen wie Kalium, Magnesium, Eisen und Phosphor sowie an B-Vitaminen, Vitamin C und Folsäure. Allerdings speichern sie auch Nitrate aus Düngemitteln. Wenn sie in hohen Mengen verzehrt werden, können sie im Körper in krebserregende Nitrosamine umgewandelt werden. Durch den gleichzeitigen Verzehr von Vitamin-C-reichen Lebensmitteln (z.B. durch Zugabe von Zitronensaft oder Äpfeln) kann die Umwandlung aber gehemmt werden.