Per App ganz einfach zum nächsten Direktvermarkter

Regionale Wertschöpfung mit Mehrwert

Den Grundsatz „Xibee ist immer für dich nah“ sehen Kirchmann und Böhler nicht nur in der Kombination „Nähe plus Automaten“ begründet, sondern auch im aktuellen Zeitgeist. Durch den Verkauf am Automaten gelangt das gewünschte Einkaufsgut direkt vom Erzeuger auf den Tisch und unterstützt so auch die regionale Wertschöpfung. Außerdem entdecke der User aktuelle und saisonale Angebote in seiner Nähe und erhalte neueste Informationen aus der Xibee-Community.