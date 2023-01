Das „Ja-Wort“ ließ das Tiroler Gurgltal erbeben

Auch für diejenigen, die durch die Verschiebung wegen des Alterslimits durch den Rost gefallen wären. Das Komitee hat sie aufgefangen. Und der Chef, Obmann Uli Gstrein, stellt nach dem Gedenken an die verstorbenen Fasnachtler die Frage aller Fragen: „Sell mar huire in‘d Fasnacht gia?“ Ein ohrenbetäubendes „Ja“ meißelt die „Imster Buabefasnacht“ am 5. Februar in Stein. Das Papier dazu, sprich das Plakat, kreierte Schülerin Sarah Köhle.