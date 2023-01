„Spieler will trotz Unterschrift nicht wechseln!“

Wo spielt Hertelt?

Und in der Kärntner Liga gibt’s einen Wirbel. Denn ASK glaubt, Kraigs Sebastian Hertelt fix verpflichtet zu haben. „Ich habe eine Kopie des signierten Vertrags, auch den Freigabezettel von Kraig. Dann sagt Hertelt plötzlich, er wird in Kraig bleiben. Wenn er nicht kommt, wird er wohl mit einer Sperre rechnen müssen. Ich lasse mir das sicher nicht gefallen. Er hat das schon einmal so mit uns abgezogen“, betont ASK-Sportchef „Mothe“ Dollinger. Kraig-Trainer Harry Proprentner nimmt seinen Schützling in Schutz: „Sebastian hat dem ASK fix abgesagt, bleibt zu 100 Prozent bei uns. Hier ist er der König, dort nur Mitläufer!“ Das letzte Wort ist da aber wohl noch nicht gesprochen. . .