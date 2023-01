ÖSV-Super-Adlerin Eva Pinkelnig Dritte in Sapporo

In der Weltcupgesamtwertung büßte sie nur etwas an Vorsprung auf Althaus ein. Ihr Guthaben auf die zum dritten Mal in dieser Saison siegreiche Deutsche beträgt noch komfortable 149 Punkte. ÖSV-Cheftrainer Harald Rodlauer war hocherfreut über den anhaltenden Erfolgslauf Pinkelnigs und das Abschneiden von Kreuzer. „In zehn Weltcups vier Siege und neun Mal am Podium. Das ist schon beeindruckend. Dazu das beste Saisonergebnis für die Chiara als Fünfte. Da bin ich wirklich sehr zufrieden.“