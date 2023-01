Todesschüsse in Kaserne: Offizier wird befragt

Fassungslosigkeit im Bundesheer nach der Tragödie Freitagfrüh, bei der ein 20-jähriger Wachsoldat in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt in Niederösterreich um sich geschossen hatte und wenig später von einem Offizier erschossen wurde. Die Befragungen zu dem Vorfall laufen, der verletzte Offizier wurde noch im Spital festgenommen.