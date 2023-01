„Spannende“ Ausbildung in luftigen Strommast-Höhen

„Uns ist wichtig, dass die Burschen und Mädchen alles von Grund auf lernen. Sie fahren mit erfahrenen Monteuren von Baustelle zu Baustelle und von Strommast zu Strommast“, umreißt der EVN-Ausbildungsverantwortliche Walter Trachsler die spannenden Berufsaussichten. Derzeit stehen 65 Jugendlichen an 26 Standorten in ganz Niederösterreich auf der ersten Sprosse der Karriereleiter des blaugelben Öko-Energieriesen, der seinen Schützlingen auch die Weiterbildung in weiteren Sparten wie Gas- und Wärmetechniker ermöglicht.