Mit Wollshirts zur Spitze im Mode-Marathon

„Die meisten unserer Neukunden kaufen ein Shirt“, sagt Christian Rieger. Der frühere Spitzen-Mountainbiker realisiert seit 2013 seine Vision vom „natürlichen Shirt“, in dem man weder schwitzt noch unangenehm riecht. Seither bietet er unter der Marke Scroc eine immer breitere Palette an Outdoorbekleidung an, die vorrangig aus Merinowolle besteht. Doch ihm geht es um mehr als um Business: „Ich will Nachhaltigkeit“, sagt er.