Pandemie-Experte: Wie es mit Corona weitergeht

Während des wirren Polit-Zick-Zack in der Corona-Pandemie war interessant, wie einige Forscher resigniert abtauchten oder sich andere geschmeidig anpassten. Nur wenige behielten Kurs - und am Ende recht. Wie Dr. Ulrich Elling, Gruppenleiter am Institut für Molekulare Biotechnologie der Akademie der Wissenschaften.