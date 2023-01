Deal geplatzt: Kein Brasilianer für Sturm!

Doch die Bullen spielten nicht mit, würgten den Wechsel finanziell ab. Und sie sitzen am längeren Ast: Der Brasilo-Goalie, den Sturms Tormanntrainer Stefan Loch aus seiner Salzburg-Ära bestens kennt, hat in New York noch bis 2024 Vertrag. Die große Frage: Wen zaubert Sturm stattdessen aus dem Hut? „Wir haben über Weihnachten Gespräche geführt. Dass beim Trainingsstart am Freitag schon ein neuer Tormann da sein wird, ist eher unwahrscheinlich“, erklärt Sportchef Andreas Schicker, der in dieser Causa auch keine Eile hat. „Wir haben ja Jörg“