Trotz 30 Millionen: Sturm schwimmt nicht im Geld!

In Bodö will Sturm heute Abend (21 Uhr) eine gute Ausgangslage für das Rückspiel im Play-off zur Champions League schaffen. Aber egal, auf welcher europäischen Bühne die Schwarzen im Herbst auch vertreten sind, es müssen noch Verstärkungen her. Die Uhr tickt, Anfang September endet das Transferfenster.
Kommenden Dienstag, nach dem Rückspiel gegen Bodö/Glimt, weiß Sturm, wohin die Reise im Europacup-Herbst geht. Entweder steht der Klub zum fünften Mal in der Champions League, oder man muss mit der Europa League vorliebnehmen.
Aber egal, wo die Grazer auch spielen werden, es müssen rasch Verstärkungen her. Am 5. September endet die Transferzeit, bis dahin soll (endlich) der neue Einser-Stürmer an Bord sein. Doch Goalgetter kosten Geld. Viel Geld.
Und obwohl der Meister in der letzten Saison durch die Königsklasse rund 30 Millionen eingespielt hat, schwimmt er nicht im Geld.
Viel „Kohle“ fließt in die Verbesserung der Infrastruktur. Ein neues Trainingszentrum für Damen und Nachwuchs wird kommen, Sturm investiert – neben den Förderungen von Land und Stadt – mehr als acht Millionen Euro in das neue Schmuckstück. Dazu wurde im Sommer auch das alte Trainingszentrum auf Vordermann gebracht. Kostenpunkt: eine Million Euro. Eine Rasenheizung wird auch noch kommen, die verschlingt auch eine weitere „Mille“.
Dazu hat man sich mit Filip Rózga (18 Jahre, Ablöse kolportierte 2 Mio. Euro), Axel Kayombo (19, 2 Mio.) und Julius Beck (20, 700.000) „Zukunftsaktien“ gesichert. Kleinvieh macht aber auch Mist. „Wir haben in Potenzialspieler investiert und können nicht einfach so zehn Millionen für Neuzugänge ausgeben“, betont Sturms Wirtschaftschef Thomas Tebbich. „Es ist noch offen, ob wir beim neuen Stürmer eine Leihe tätigen oder kaufen. Wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten handeln.“
Wir haben in Potenzialspieler investiert und können nicht einfach so zehn Millionen für Neuzugänge ausgeben.
Geschäftsführer Thomas Tebbich
Fakt ist: Die Mannschaft hat derzeit nicht die Qualität der Vorsaison: Da hat Sturm mit Biereth und Gazibegovic schon wichtige Spieler verloren, sich im letzten Moment den Titel gesichert.
