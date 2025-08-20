Trotz 30 Millionen: Sturm schwimmt nicht im Geld!

Viel „Kohle“ fließt in die Verbesserung der Infrastruktur. Ein neues Trainingszentrum für Damen und Nachwuchs wird kommen, Sturm investiert – neben den Förderungen von Land und Stadt – mehr als acht Millionen Euro in das neue Schmuckstück. Dazu wurde im Sommer auch das alte Trainingszentrum auf Vordermann gebracht. Kostenpunkt: eine Million Euro. Eine Rasenheizung wird auch noch kommen, die verschlingt auch eine weitere „Mille“.