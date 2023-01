Mordopfer ist Ex-Präsident der Apothekerkammer!

Tragische Entwicklung im Silvester-Mordfall im 22. Wiener Gemeindebezirk Donaustadt. Wie die „Krone“ erfuhr, handelt es sich bei dem Mordopfer um den ehemaligen Präsidenten der Österreichischen Apothekerkammer, Heinrich Burggasser. Der 74-Jährige wurde am Neujahrstag tot in seinem Haus in der Quadenstraße aufgefunden.