Erstes Jahr ohne Banküberfälle in Dänemark

Nur noch zwölf Prozent mit Bargeld bezahlt

Bargeld verliert in dem skandinavischen Land seit Jahren an Bedeutung und spielt im Alltag eine geringe Rolle. Die Corona-Pandemie beschleunigte diesen Trend weiter. Die Banken des Landes haben folglich kaum noch Bargeldreserven in ihren Filialen. Im März 2022 hatte die Zentralbank mitgeteilt, dass Bargeld 2021 nur noch zwölf Prozent der Bezahlvorgänge ausmachte. 2017 waren es noch 23 Prozent.