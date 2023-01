Zu viel Partylärm: Nachbarn mit Mord bedroht

Am Land verstehen sich die Leute – „von so einer Idylle, vor allem unter Nachbarn, geht man hier aus“, sagt die Verteidigerin des 50-jährigen Steirers, der nun reumütig vor Richter Andreas Rom steht. Doch der Schein trügt: Ständig sei bei den Nachbarn die Post abgegangen, bei offenem Fenster hätte man nicht in den Schlaf finden können, ruhige Abende auf der Terrasse seien ein Ding der Unmöglichkeit gewesen.