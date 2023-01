Neuer Bewerb: Nadal fordert Änderungen am Format

Die erste Ausgabe des United Cup wird in Sydney, Perth und Brisbane in jeweils zwei Dreiergruppen pro Stadt ausgetragen. In den „City Finals“ geht es um die Halbfinalplätze. In Sydney kämpfen die USA gegen Großbritannien um ein Semifinal-Ticket, in Perth Griechenland gegen Kroatien und in Brisbane Polen gegen Italien. Den vierten Platz im Final Four erhält der Verlierer mit der besten Bilanz.