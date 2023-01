Brand in Trafostation legt 400 Haushalte lahm

„Um zirka 18.50 Uhr kam es in einer Trafostation in Drobollach am Faaker See zu einem technischen Problem“, erklärt Robert Schmaranz von Kärnten Netz. Bei dem technischen Gebrechen handelte es sich um einen Brand in der Trafostation. Infolgedessen fiel der Strom bei insgesamt 400 Haushalten in den Ortschaften Drobollach am Faaker See und in Egg am Faaker See aus.