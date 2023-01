Im Herbst kommen neue Lehrpläne für Pflichtschulen

Spare als Lehrinhalt

In den am Montag verordneten Lehrplänen gibt es laut Polaschek mehr Finanz- und Wirtschaftsbildung als noch im Begutachtungsentwurf, etwa zu den Bereichen Sparen und Wettbewerb in der sozialen Marktwirtschaft. In Politischer Bildung werden etwa die Themen Einfluss der Medien auf Politik und Gesellschaft, Mitbestimmung und Föderalismus verstärkt.