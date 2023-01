„Das Vertrauen in Schopp ist allseits riesig!“

Unter den 26 Spielern war mit Christian Klem ein langzeitverletzter Routinier zurück. Swete, Faist und Schantl mussten krank passen - wie Eylon Almog, der auf Reha in Israel ist. Ob er und Albert Ejupi (in Schweden erkrankt) aber im Frühjahr eine große Rolle spielen, ist fraglich. Der Kader wird verkleinert - diesbezüglich wird Schopp schnell unbequeme Gespräche führen, die Klarheit bringen. Talent Gante könnte noch vor den beiden Camps in Catez (23. - 27. 1.) und Moravske Toplice (30. 1. - 3. 2.) an Lafnitz verliehen werden. Das erste Testspiel findet am 10. 1. in Zalaegerszeg statt.