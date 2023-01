Tschechien besiegt Zverev & Co. beim Tour-Comeback

Großbritanniens Tennis-Mixed-Team hat indes als erste Mannschaft die K.o-Runde beim United Cup in Australien erreicht. Am Sonntag verhalf Dan Evans seiner Truppe in Sydney mit einem 6:3,1:6,6:3 über Albert Ramos-Vinolas zu einem 3:1 über Spanien und zum Weiterkommen in Gruppe D. Zuvor hatte es Paula Badosa dank eines 6:7(6),7:6(5),6:1 über Harriet Dart noch einmal spannend gemacht. Nächster Gegner der Briten ist der Sieger von Gruppe C mit den USA, Deutschland und Tschechien.