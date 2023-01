Stadlober in Verfolgung auf Platz 17 verbessert

Die Olympia-3. Teresa Stadlober hat sich im 1. Distanz-Rennen der Tour de Ski in Val Müstair erwartungsgemäß deutlich verbessert! Die Salzburgerin schob sich am Neujahrstag in der Verfolgung über 10 km in der klassischen Technik von Startplatz 44 aus - vom Sprint-Auftakt - auf den 17. Endrang.