Startänzer mit Putin-Tattoos: Aufführung abgesetzt

In der Ukraine geboren

Brisant: Polunin wurde 1989 in der Hafenstadt Cherson geboren, der damaligen ukrainischen Sowjetrepublik. Mittlerweile ist er russischer Staatsbürger und gilt als großer Putin-Fan. Polunin pflegt schon seit Längerem das Image eines „Bad Boy of Ballet“. In früheren Äußerungen hatte er sich über „unmännliche“ Tänzer mokiert.