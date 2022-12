Putin bittet Schülerin (8) um Gurken zu Silvester

Nur PR-Stunt des Kremls?

Ob Putin wirklich mit dem Mädchen gesprochen hat und seine Teilnahmekarte bei der Weihnachtsaktion „Wunschbaum“ gezogen hat, ist unklar. Es könnte sich auch um einen PR-Stunt des Kreml handeln, um ein Interesse an den Menschen aus dem von ihm in der Ukraine besetzen Region zu heucheln. Moskaus Truppen hatten erst Ende September in der Nähe der südukrainischen Stadt Saporischschja einen zivilen Autokonvoi mit Raketen angegriffen - Dutzende Menschen wurden dabei getötet. Die Opfer des Angriffs seien in einer Schlange gestanden, um „Bekannte und Verwandte zu treffen und Hilfe zu erhalten“, berichtete der ukrainische Gouverneur der Gebietsverwaltung, Olexandr Staruch, nach dem Vorfall.