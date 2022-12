„Auberginen-König“ gewinnt Krimi in dritter Runde

Dirk van Duijvenbode hat bei der WM in London einen Darts-Krimi gegen Europameister Ross Smith gewonnen und sich damit ein Achtelfinale gegen seinen niederländischen Landsmann Michael van Gerwen erspielt. Der „Auberginen-König“, wie Van Duijvenbode in Anlehnung an seinen Job auf einer Melanzani-Farm genannt wird, überstand am Donnerstag mehrere Matchdarts und gewann am Ende mit 4:3. Im siebenten und letzten Satz musste das elfte Leg als Entscheidung her.