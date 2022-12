Vernaschbare Glücksbringer einfach selber machen

Alle Zutaten zu einem glatten Teig verkneten, zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie verpacken und für 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Den Teig auf einer bemehlten Oberfläche ca. 5 mm dick ausrollen. Mit dem größeren Ausstecher/Glas Kreise für die Gesichter ausstechen. Je Schweinchen 2 Kreise mit dem kleinen Ausstecher/Glas für Nase und Ohren ausstechen. Diesen Vorgang solange wiederholen, bis der ganze Teig aufgebraucht ist. Ein Ei zum Bestreichen verquirlen. Die Gesichter auf ein, mit Backpapier belegtes, Backblech legen und mit Ei bepinseln. Backofen auf 160 Grad Heißluft vorheizen. Mit einem Strohhalm in einen kleineren Kreis zwei (Nasen-) Löcher stechen und auf das Gesicht legen. Den zweiten kleinen Kreis halbieren und zwei Ohren daraus formen. Das Glücksschweinchen nochmals mit Ei bepinseln. Wiederholen bis alle Glücksschweinchen fertig sind. Nun für ca. 20 Minuten bei 160 Grad Heißluft goldgelb backen. Die Glücksschweinchen aus dem Backofen nehmen und mit einem Strohhalm über der Nase zwei Augen ausstechen und mit Rosinen füllen. Wer die Schweinchen bereits am Vortag zubereitet, sollte sie in einem luftdichten Behälter aufbewahren damit sie saftig bleiben.