Mit Pkw gegen Scheibtruhe: Frau schwer verletzt

Kurz vor dem Haus musste der Pkw-Lenker niesen, kam dabei rechts von der Fahrbahn auf einen Gebäudevorplatz ab und kollidierte dabei mit der Scheibtruhe. Diese wurde in weiterer Folge gegen den linken Fuß der Frau geschleudert, welche dadurch zu Sturz kam. Die 48-Jährige erlitt einen Schienbeinbruch und wurde in das LKH Lilienfeld eingeliefert. Sie wurde nach ambulanter Behandlung in häusliche Pflege entlassen, der Pkw-Lenker blieb unverletzt.