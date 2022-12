Denkmäler und Tauben: Die besten Fußball-Sprüche

„Als ich in Bremen angekommen bin, war nur hinter der Tür ein Platz frei, die habe ich dauernd in die Fresse bekommen. Deshalb war ich froh, dass Andi im Jänner gegangen ist, dadurch konnte ich seine Box nehmen.“ Altach-Trainer Ludovic Magnin über die paar Tage als Mannschaftskamerad von Andreas Herzog in Bremen.