Siege für Spitzentrio Vienna, Oberwart und Gmunden

In Wels übernahm nach einem ausgeglichenen Startviertel das Team vom Traunsee im zweiten Abschnitt das Kommando und kontrollierte fortan die Partie. 1.000 Zuschauer in der ausverkauften Halle in Wels-Lichtenegg erlebten ein emotionsgeladenes und mit viel Intensität geführtes Oberösterreich-Derby. Gmunden hatte bereits das erste Duell in der laufenden Saison mit 87:67 für sich entschieden.