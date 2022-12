Tampa Bay und Green Bay wahren Play-off-Chancen

Die Tampa Bay Buccaneers und die Green Bay Packers haben mit knappen Siegen ihre Chancen auf das Erreichen der Play-offs in der National Football League (NFL) gewahrt. Die „Bucs“ um Superstar Tom Brady gewannen am Sonntag (Ortszeit) mit 19:16 in der Verlängerung bei den Arizona Cardinals. Die Packers mit Star-Quarterback Aaron Rodgers wiederum schlugen am Christtag in Miami die Dolphins mit 26:20.