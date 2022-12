Türkei zu Univerbot für Frauen: „Nicht richtig“

Türkei fordert Rücknahme von Universitätsverbot

Die mehrheitlich muslimische Türkei ist das einzige NATO-Mitglied, das nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 seine Botschaft in Kabul offen gehalten hat. Am Dienstag hatte der Minister für höhere Bildung in Afghanistan alle staatlichen und privaten Universitäten in einem Brief angewiesen, einen Erlass für die Suspendierung von Bildung für Frauen umzusetzen.