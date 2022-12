Atletico-Profi schießt bei Abschied gegen Simeone

Cunha war im Sommer 2021 von Hertha Berlin in die spanische Hauptstadt gewechselt, die großen Einsatzzeiten blieben jedoch aus. In der laufenden Saison war er in der Liga lediglich zweimal in der Startelf zu sehen. Nicht zuletzt deshalb, wollte der 23-Jährige seine letzte Möglichkeit nützen, um mit seinem Trainer abzurechnen.