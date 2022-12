So viel mehr könnte das neue Gefängnis kosten!

Seit 1857 liegt mitten in der Klagenfurter Innenstadt das Gefängnis: Mittlerweile völlig veraltet und desolat, ist ein adäquater Neubau alternativlos. Wie berichtet, entsteht dieser in Flughafennähe. „Es gibt jetzt den Einreichplan, sobald die Genehmigungen vorliegen, wird EU-weit ausgeschrieben“, so Oberstleutnant Josef Gramm. „Im April 2024 könnte der Spatenstich erfolgen, Anfang 2027 dann der Betrieb aufgenommen werden.“