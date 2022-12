Eine Zeitung um fast 60 Euro: „Ja, sehr gerne!“

Harald Anzböck: „Die lagern wir 30 Jahre ein. Dann kommen schon die ersten Interessenten.“ Jetzt werden alle Jahrgänge mit drei hinten aus den Kisten hervorgeholt. Etwa 1973. Und wenn es meinen Ehrentag gar nicht geben sollte? (weil Ostern, Doppelfeiertag etc. gewesen ist und nicht gedruckt wurde) „Dann nehmen die Kunden meist den nächsten Tag. Denn da steht ja drinnen, was an meinem Jubeltag passiert ist“, so der 38-jährige Firmenchef.