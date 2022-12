Biologe aus dem Waldviertel hütet rares Naturjuwel

Neuer Retter für Regenwald

Jetzt legt Schnitzler die Verantwortung zur Bewahrung dieses Paradieses in die Hände von Dr. Anton Weissenhofer, aufgewachsen in Schloss Rosenau bei Zwettl, wo seine Eltern das Dorfwirtshaus führten. Ökocredo des Wiener Uni-Professors: „Meine Mutter hat mir die Liebe zur Natur in die Wiege gelegt. Und seit ich Michael 1993 erstmals in Costa Rica traf, verbindet uns die Leidenschaft, den Regenwald zu erhalten. Das ist mir zur Lebensaufgabe geworden. Ich bitte die ,Krone‘-Leser um Spenden-Geschenke an Mutter Natur.“