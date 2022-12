2 Autos bei Zusammenprall von Straße geschleudert

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Eferding lenkte am Sonntag gegen 19.30 Uhr einen Pkw in Andorf auf der Innviertler Straße B 137 aus Zell an der Pram kommend Richtung Schärding. Im Ortschaftsbereich Basling kam er ins Schleudern, geriet auf die andere Fahrbahnseite und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 39-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen.