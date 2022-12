Zwei Polizeistationen müssen wegen neuer schließen

Ein Einsatzkompetenzzentrum kommt

„Wir hoffen, dass es im März oder April so weit sein könnte, doch das ist ehrgeizig“, weiß Ortschef Norbert Weber. Die neue Inspektion werde neben dem Feuerwehrhaus und der Rotkreuz-Ortsstelle errichtet. „Wir haben dann ein Einsatzkompetenzzentrum, das ein echtes Prestigeprojekt werden kann“, so Weber. Im Gegenzug sollen die Polizeiinspektionen in Vöcklamarkt und Ampflwang geschlossen werden.