Prommegger zieht im „Oldie“-Finale den Kürzeren

Parallel-Snowboarder Andreas Prommegger hat nach seinem Sieg in Carezza vom Donnerstag auch beim Parallel-Riesentorlauf-Weltcup in Cortina d‘Ampezzo eine starke Leistung gezeigt. Der 42-jährige Salzburger musste sich erst in einem „Oldie“-Finale dem gleichaltrigen Lokalmatador Roland Fischnaller geschlagen geben. Für den Südtiroler war es der 20. Weltcupsieg, Prommegger feierte seinen 50. Einzel-Podestplatz im Weltcup.