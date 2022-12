Tirol: Poker-König klagt nach Aussperrung Casino

Klage auf 10.000 Euro an entgangenen Gewinnen

Der 32-Jährige brachte daraufhin die erwähnte Klage ein, in der es heißt: „Hätte der Kläger wie alle anderen Spieler am Pot-Limit-Omaha Spiel teilnehmen können, hätte er im Zeitraum von Mitte August 2021 bis zur Klagseinbringung mindestens einen Gewinn von 10.000 Euro erzielt.“ Als Begründung wird angegeben: „Der Kläger beherrscht schlichtweg die spieltheoretischen und mathematischen Grundsätze des Pot-Limit-Omaha Spiels besser als die meisten anderen Spieler. Er ist daher in der Lage, dauerhaft Gewinne zu erzielen.“